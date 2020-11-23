22 ноября 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн. Действия лица квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в ноябре 2020 и.о. директора филиала Госрезерва без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ приняли неотложные следственные мероприятия и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года.