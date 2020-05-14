Кабинет Министров уволил Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва Украины.
Соответствующее распоряжение № 519-р от 13 мая опубликовано на правительственном портале.
«Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 закона Украины «О государственной службе», - говорится в документе.
В то же время и. о. главы Госрезерва назначен бывший заместитель Погорелого Никита Барабаш.
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