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Кабинет Министров уволил Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва Украины.

Соответствующее распоряжение № 519-р от 13 мая опубликовано на правительственном портале.

«Уволить Погорелого Ярослава Андреевича с должности председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 закона Украины «О государственной службе», - говорится в документе.

В то же время и. о. главы Госрезерва назначен бывший заместитель Погорелого Никита Барабаш.
ForUm

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