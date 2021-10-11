Беспрецедентное в истории Украины разворовывание стратегических запасов Государственного резерва случилось при попустительстве и личной заинтересованности премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также близких к нему членов правительственной команды, в частности министра Кабинета министров Олега Немчинова, - об этом говорится в публикации на сайте From-Ua.

По утверждению авторов расследования, в прошлом году из складов Госрезерва было украдено 97% всех имеющихся там запасов на сумму свыше 800 миллионов гривен. Однако, несмотря на проведенные следственные действия отечественных правоохранителей, никто из высших государственных чиновников не понес за это наказания.

Как установили журналисты, одним из координаторов криминальных схем был Константин Марьевич, бывший член набсоветов нескольких государственных компаний, неоднократно фигурировавший в расследованиях о незаконной деятельности. После скандала с кражами из Госрезерва он получил новую должность в Кабинете министров Дениса Шмыгаля - первого заместителя госсекретаря Кабмина.

По словам авторов статьи, этот факт – еще одно утверждение, что господин Марьевич является одним из действующих лиц так называемой «львовской схемной вертикали» нынешнего правительства, включающих, кроме него, самого Дениса Шмыгаля, а также наиболее близкого к премьеру человека, министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Коррупционная составляющая в правительстве Дениса Шмыгаля, как пишут журналисты, настолько мощная, что расследовать ее не смог даже специально кооптированный Службой безопасности Украины на должность заместителя министра экономики Сергей Теленик – через несколько месяцев работы его просто уволили из этой структуры, не допустив утечки информации.

При этом, как утверждается, коррупция и непрофессионализм в окружении Дениса Шмыгаля уже стали одними из главных причин резкого увеличения годовой инфляции (до 11% по итогам сентября), а также проблем на энергетическом рынке.