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Министерство здравоохранения Украины инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской областной государственной администрации (ОГА). Причина - неудовлетворительная ситуация в медицинской сфере в области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook по результатам брифинга министра Максима Степанова.

Сообщается, что соответствующее решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая была с проверкой во Львовской области в начале июля.

При этом на брифинге Степанов рассказывал об этом, отвечая на вопрос об увольнении руководителя местного департамента здравоохранения. По его словам, после визита во Львовскую область он дал месяц на устранение проблемных вопросов.

«ногое просто не было исправлено, не обратили даже внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей руководством Львовской ОГА», - добавил Степанов.

Всего за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 847 человек, зафиксирован 21 летальный случай, 756 пациентов выздоровели.
ForUm

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