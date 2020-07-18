Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о трех возможных сценариях начала учебного года в Украине. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Мионбразования по итогам визита главы ведомства в Черниговскую область.

Как заявил Шкарлет, для большинства учащихся учебный год начнется традиционно − 1 сентября.

«Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме», − указал он.

Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме. В случае высокого уровня заболеваемости образовательный процесс будет проходить дистанционно.

А третий, наиболее вероятный сценарий при среднем уровне заболеваемости, предусматривает обеспечение образовательного процесса как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

При этом конкретный сценарий, по которому будет происходить обучение, определят региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации.

Напомним, на Киевщине усилили карантин.