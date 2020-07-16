Нардеп от «Слуги народа», автор скандального законопроекта об отмене обязательного обучения на украинском языке в учебных заведениях Максим Бужанский ответил на вызов на «дуэль» коллеги из «Евросолидарности» Ирины Геращенко, которая предложила ему написать диктант.

«Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант, это четвертый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем-то соревноваться, я выбираю сочинение», - написал он в Telegram.

Сегодня, 16 июля, под Верховной Радой проходит акция против законопроекта «Слуги народа» Бужанского.

Геращенко предложила Бужанскому написать диктант на русском и украинском языках, высказав уверенность, что напишет эти диктанты в тысячи раз лучше, чем он.