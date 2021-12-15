Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия говорится в расследовании на Украинской правде.

Land Cruiser с такими знаками видели у Офиса президента 7 декабря. По закону такие номерные знаки имеют право использовать спецслужбы для проведения операций. Но в этот раз ими воспользовался инкогнито бизнесмен Павлюк.

Этот поклонник «Квартала 95» из Черновцов, начиная с 2018 года, был рядом с Зеленским и сопровождал его на пути к должности президента. Павлюка называют и одним из «архитекторов» победы «Слуги народа» на выборах.

Когда «Квартал» познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его «королем контрабанды» западной таможни. На грани «нулевых» Павлюк был близок к коммунисту Игорю Калетнику, который во времена Виктора Януковича возглавлял Государственную таможенную службу.

По словам слуг народа, Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе действующего президента и проводил собеседования с кандидатами в команду Зеленского.

Теперь во фракции «Слуга народа» Павлюк контролирует группу депутатов. Такие нардепы, как Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка в правительственном квартале.

Офис президента подозревал «группу Павлюка» в работе в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

Как писала в ноябре 2019 года УП, после того как эта группа заблокировала законопроект о рынке электроэнергии, который мог ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке, приближенного к Илье Павлюку нардепа Дмитрия Соломчука лишили должности заместителя главы фракции «Слуга народа».

Еще один пример работы в интересах Ахметова – провальное голосование за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

В феврале 2021 года Офис генерального прокурора по заявлению юристов проекта журналистских расследований открыл уголовное производство из-за вероятного влияния Павлюка на деятельность народных депутатов.

Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.