Верховная Рада сняла с повестки дня заседания в среду, 15 июля, проект постановления №3650 «Об образовании и ликвидации районов».

С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

«У нас есть предложение убрать из повестки дня сегодня проект постановления 3650», - сказал Корниенко.

При этом председатель ВР Дмитрий Разумков поинтересовался, не будет ли возражений у остальных парламентариев. Депутаты поддержали снятие с рассмотрения этого вопроса.

Напомним, 12 июня Кабинет Министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.