Днепровский районный суд Киева поддержал позицию прокуратуры Автономной Республики Крым и признал бывшего «министра здравоохранения Республики Крым» Петра Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена в редакции от 2014) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Катерина Диденко.

Напомним, Петр Михальчевский, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году возглавил незаконно созданное «Министерство здравоохранения Республики Крым» в составе «Совета министров Автономной Республики Крым», предоставляя таким образом помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

С 8 января 2018 он находился под стражей: сначала содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

Михальчевский занимал должность министра здравоохранения Крыма с 27 февраля до 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что этим он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его выбирала на должность Верховная Рада АРК, в соответствии с законодательством Украины.