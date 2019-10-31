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Днепровский районный суд Киева освободил из-под домашнего ареста экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщила Крым.Реалии пресс-секретарь Прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

Михальчевскому изменили меру пресечения на личное обязательство. Защита экс-чиновника подтверждает эту информацию.

9 июля суд отпустил Михальчевского из СИЗО под домашний арест.

С 8 января 2018 он находился под стражей: сначала содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

Михальчевский занимал должность министра здравоохранения Крыма с 27 февраля до 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что этим он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его выбирала на должность Верховная Рада АРК, в соответствии с законодательством Украины.
ForUm

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