Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее принятие закона об усилении ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он заявил на селекторном совещании под его председательством, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности. Принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП, отметили в МВД.

Срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, спровоцированных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.

«ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинцв», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, вчера, 12 июля, в Киеве в результате столкновения двух авто погибли 4 человека, среди которых двое детей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай».