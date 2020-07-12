Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 12 июля.

«Что касается приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, вот почему этого у нас не происходит», — отметил министр.

В то же время Степанов отметил, что Министерство здравоохранения находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

«В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн- и телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего общаются со специалистами, с медицинскими работниками, со своими коллегами из Италии, Германии, Испании, Китая. Это делается регулярно», — рассказал Степанов.

Кроме того, глава Минздрава напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где Украина тоже участвует. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебные процессы.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.