также в разделеОбщество
В Одессе ликвидировали пожар в жилом доме ХІХ века 12
Россия провела военные учения в аннексированном Крыму 17
Сорочинская ярмарка в этом году может не состояться 19
Семь областей не готовы к ослаблению карантина 16
В этом году крестного хода ко Дню Крещения Руси не будет 35
За сутки в Украине коронавирус зафиксировали почти у 100 медиков 11
После пожаров в Луганской области тлеет древесина на отдельных участках 13
В Украине почти 700 новых случаев COVID-19 124
Украина испытала собственные беспилотники 33
Киевские школьники оскандалились из-за видео о крымских татар 91
Электронные больничные заработают в тестовом режиме с августа 15
Украина тестирует четыре препарата для лечения COVID-19 25
В небе над Донбассом зафиксировали российский пассажирский самолет 94
Спасатели предупредили о повышении уровня воды 19
Названо имя погибшего военного на Донбассе 22
Шесть областей Украины не готовы ослабить карантин 50
В Украине коронавирус обнаружили у 7261 медика 15
ГСЧС: В Украине нет подтопленных населенных пунктов 43

Сейчас нет необходимости, чтобы в Украину приезжали медицинские работники из других стран для помощи в борьбе с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 12 июля.

«Что касается приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, вот почему этого у нас не происходит», — отметил министр.

В то же время Степанов отметил, что Министерство здравоохранения находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

«В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн- и телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего общаются со специалистами, с медицинскими работниками, со своими коллегами из Италии, Германии, Испании, Китая. Это делается регулярно», — рассказал Степанов.

Кроме того, глава Минздрава напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где Украина тоже участвует. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебные процессы.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги