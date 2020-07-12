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Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина по состоянию на воскресенье, 12 июля.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях не соответствует критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В Донецкой и Черниговской областях делают недостаточное количество тестов на коронавирус.

В Волынской, Закарпатской и Ровенской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Тернопольская область не соответствует критерию динамики заболеваемости.

По состоянию на 12 июля в Украине зафиксировано 53 521 случай коронавируса, 26118 человек выздоровели, 1383 - умерли. За сутки выявлено 678 заболеваний COVID-19.
ForUm

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