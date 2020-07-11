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Система электронных больничных может заработать в тестовом режиме уже с августа 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 11 июля.

«Сейчас мы находимся в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц. Мы обратились в больницы, чтобы они протестировали эту систему. Более 700 больниц уже откликнулись и начался процесс тестирования. Неделю-две мы ее оттестируем, настроим и уже в августе планируем запустить эту систему», — отметил Степанов.

Он уточнил, что сначала система будет работать в тестовом режиме, то есть одновременно будут и электронные, и обычные больничные. Но в будущем от бумажных больничных планируют отказаться.

Напомним, за сутки зафиксировано 800 новых случаев COVID-19.
ForUm

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