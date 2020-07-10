За минувшие сутки, 9 июля, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков.
Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.
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