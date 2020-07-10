также в разделеПроисшествия
На Харьковщине от поджога сухой травы погибла женщина 18
Пожар на Луганщине удалось локализовать 21
На Луганщине остаются два основных очага пожара 28
Обострение на Донбассе: 1 военный погиби, еще 3 – ранены 19
Ситуация на Донбассе обострилась: есть раненные 20
На Львовщине священник изготавливал и продавал оружие 26
Пожар на Луганщине: проверяется версия попадания снаряда боевиков 41
Зеленский: Потерявшие в результате пожара на Луганщине жилье получат по 300 тысяч 35
ГосЧС: Пожары на Луганщине не угрожают населенным пунктам 11
Число жертв пожара на Луганщине возросло до 5 человек 34
Полиция рассматривает три версии пожара на Луганщине 263
В результате пожара на Луганщине умер еще один человек 37
По факту пожара на Луганщине завели дело 27
Боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, ранены 4 военных 12
ГосЧС: Во время тушения пожара на Луганщине обнаружены тела 3 погибших 22
Штаб ООС: Число жертв пожара на Луганщине увеличилось 61
К тушению пожаров на Луганщине привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию 27
Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до 5 человек 42

За минувшие сутки, 9 июля, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, 9 июля наши защитники ранили двух захватчиков.

Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
10
Теги