Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118-ти человек. Среди них - четверо медиков. Сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19-ти до 93-х лет. И 4 девочки - от одного года до шести. 48 мужчин в возрасте от 18 до 84-х лет. И пятеро мальчиков - от 6 до 14 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском – 17, а в Дарницком районе - 16 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, 9 июля в Киеве обнаружили коронавирус у 93 человек.