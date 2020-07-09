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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 93 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, и 3 девочки от 8 до 15 лет. 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском - 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев. Не пренебрегайте элементарными правилами! Вирус - коварный и агрессивный. Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, 7 июля в Киеве обнаружили коронавирус у 114 человек. 
ForUm

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