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Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек, то есть 67,7% от общего количества зарегистрированных, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки

К тестированию не допустили 75 участников, из них 17 – из-за выявленных признаков острых респираторных заболеваний. Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

Порог «сдал/не сдал» и результаты ВНО по истории Украины будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля. «Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины по независящим от них причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещена на сайте УЦОКО», - добавили в МОН.

Тестирования основной сессии ВНО по биологии, географии и химии состоятся на следующей неделе.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.
ForUm

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