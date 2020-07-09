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Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерской компании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Расмус Руд, сообщает Укринформ.

По словам Рууда, авиаперевозчику было сделано предписание и к настоящему моменту обслуживание рейсов приостановлено.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

Отмечается, что в июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Украины - Киевом, Львовом и Харьковом. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Лица, прибывающие в Эстонию из Украины, должны две недели находиться на карантине.

По распоряжению правительства, запрещены полеты из Эстонии в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. В настоящий момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Беларусь и Россию.

 
ForUm

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