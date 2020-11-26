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За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит - 112,2 миллиарда, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Госказначейства.

Расходы госбюджета за январь - октябрь составляют более 950 миллиардов гривен (73% плана на год), доходы - 842 миллиардов (83% плана). Кредитование за 10 месяцев составляет 3,8 миллиарда гривен.

Отдельно за октябрь в бюджет поступило более 77 млрд гривен, расходы составили 107 миллиардов. Кредитование составил 1,8 миллиарда.

Так, дефицит госбюджета за 10 месяцев составляет 112,2 миллиарда гривен, из которых более 30 млрд - в октябре.

Общий фонд свели с дефицитом в 26 миллиардов в октябре, за 10 месяцев - более 120 миллиардов.

Напомним, государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2020 года был выполнен с дефицитом в размере 81,725 млрд грн.
ForUm

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