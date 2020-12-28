Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 119,97 млрд грн, что более чем в 3 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

В прошлом году, до начала коронакризиса, дефицит госбюджета в январе-ноябре, по данным Госказначейства, составлял 34,86 млрд грн.

Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-ноябре этого года выполнен с дефицитом 94,7 млрд грн против дефицита в 6,9 млрд грн за аналогичный период 2019 года.

В апреле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы - 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита - 298,4 млрд грн, объем государственного долга - 2,387 трлн грн.

Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составил 64,7 млрд грн.