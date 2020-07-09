Новоназначенный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о своих первоочередных задачах Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24»

Он отметил, что следует начать мониторинг соблюдения языкового законодательства. «Нужно, чтобы Кабмин как можно скорее утвердил государственную программу развития и поддержки государственного языка, как это предусмотрено законом. Это должно было произойти еще полгода назад. В то же время нужно провести мониторинг соблюдения языкового законодательства», - отметил омбудсмен.

Креминь отметил, что данные задачи он обсуждал на совещании в среду после вступления в должность. «Это те параметры, о которых мы говорили ... Было много вопросов по поводу рекомендаций «Венецианской комиссии» по поводу тех законодательных инициатив, которые обсуждаются в различных профильных комитетах в части языка обучения, получения образования для поступающих в высшие учебные заведения с оккупированных территорий. Эти параметры будут максимально выравниваться только тогда, когда будет максимально профессионально повышаться как статус государственного языка, так и обычный уровень владения им», - отметил он.

Также языковой омбудсмен заявил, что в Украине сегодня существует проблема с качеством преподавания украинского языка, и тому пример - результаты проведения ВНО в последние годы. «Много жалоб было на преподавание языка в Закарпатье, на Николаевщине. Эти вещи будут обсуждаться с профильными комитетами. Я буду готов помочь своим коллегам в Верховной Раде, как и нашей молодежи, чтобы быть конкурентными в Украине», - отметил Креминь.

Напомним, 8 июля Кабинет Министров назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.