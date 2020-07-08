также в разделеСтолица
В Киеве протестующие перекрывали мост Метро, произошла стычка с полицией 69
В Киеве возросло число новых случаев коронавируса 21
Киевсовет выделил пострадавшим от взрыва дома на Позняках 20 миллионов 16
В Киеве мужчина подстрелил своего вывшего коллегу 29
В Киеве перед посольством РФ демонтировали рекламу СБУ, но потом вернули на место 22
В Киеве возросло число новых случаев коронавируса 25
Ночь на 5 июля в Киеве была самой теплой за 140 лет 21
В Киев прибыл первый контейнерный поезд из Уханя 86
На столичном Подоле произошел конфликт со стрельбой 77
В Киеве не уменьшается число «тяжелых» больных коронавирусом 14
В Киеве ослабили карантин 46
За сутки в Киеве подтвердили еще 59 случаев коронавируса 37
Появилось видео массовой драки в центре Киева 61
В центре Киева произошла массовая драка 87
Еще на 8 станциях столичного метро запустили 4G 18
На столичном Южном мосту на 2 месяца ограничат движение 12
В Киеве растет число заболевших коронавирусом 23
Киевлян приглашают присоединиться к акции «День без полиэтилена» 12

До конца карантина обучение в школах будет дистанционным. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на 4 этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным», - отметил Кличко.

Исходя из этого, Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.

«Но, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 миллиарда гривен на подготовку учебных заведений. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы», - отметил Кличко.

Напомним, Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Новый учебный год для учащихся школ, скорее всего, начнется с 1 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги