До конца карантина обучение в школах будет дистанционным. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Планом выхода из карантина, который разработало правительство, возобновление учебного процесса в обычном режиме возможно на 4 этапе выхода из карантина. К которому, к сожалению, большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости. Поэтому, несмотря на рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным», - отметил Кличко.

Исходя из этого, Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения.

Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей.

«Но, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Хочу отметить, что мы уже выделили почти 4 миллиарда гривен на подготовку учебных заведений. Больше всего средств - около двух миллиардов - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы», - отметил Кличко.

Напомним, Министерство образования и науки и Минздрав готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Новый учебный год для учащихся школ, скорее всего, начнется с 1 сентября.