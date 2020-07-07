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В Берлине 3 июля на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» Россия не ставила ультиматумов о представлении проекта изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает УНИАН.

«Я свидетель, я вам совершенно сознательно заявляю перед всей аудиторией - никаких ультиматумов в течение 12 часов я лично не услышал и не увидел, а я там был все эти 12 часов (сами переговоры советников лидеров стран «нормандского формата» длились 11 часов. – Ред.). Ультиматумов не было», - сказал Резников.

При этом, по его словам, на встрече в Берлине у украинской делегации спрашивали о пути реализации 11-го пункта Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором говорится о правовых аспектах урегулирования конфликта и принятия ряда законодательных актов.

«Мы им в который раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может. Читайте внимательно пункт 11-й, там четко сказано - децентрализация, в том числе с адаптацией и принятием изменений в Конституцию Украины... а также принятие отдельного законодательства об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - заявил Резников.

Он уточнил, что вопрос децентрализации и особенностей местного самоуправления являются различными нормативно-правовыми актами. «Когда кто-то говорит, что был ультиматум - это фейковая информация. Не верьте фейкам, пожалуйста!» - подчеркнул Резников.

 В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин, который назначен представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам, сказал, что рабочая группа парламента рассматривает внесение изменений в Основной закон относительно децентрализации и этот процесс широко обсуждается с различными политическими силами, представителями гражданского общества и представителями местного самоуправления. В частности, этот процесс начался в начале этого года. Сейчас в отношении законопроекта по децентрализации ассоциации, объединяющие различные органы местного самоуправления, предоставляющих свои комментарии.

«Когда он будет финализирован, то этот законопроект будет внесен в Верховную Раду проект изменений в Конституцию. И мы четко понимаем, что вопрос децентрализации является важным для всего украинского общества и параметры децентрализации будут едиными для всей Украины», - подчеркнул Костин.

При этом, Резников уточнил, что в Минске речь идет о четырех блоках нормативно-правовых актов: о децентрализации, закон об особенностях местного самоуправления, закон об амнистии (который еще не вступил в силу) и закон об особенностях местных выборов (который надо разработать).

Напомним,  4 июля в Офисе президента сообщили, что по итогам встречи в Берлине политических советников »нормандской четверки» участники договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита.
ForUm

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