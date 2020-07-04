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По итогам встречи в Берлине политических советников «нормандской четверки» участники договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита.

Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

«Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата — должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий», — подчеркнула украинская делегация.

Со своей стороны, как пишут в ОП, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

«Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», — отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщается, встреча в формате переговоров длилась 11 часов, прошла она за несколько дней до очередного заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей в «Норманди» и выделили ряд задач, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний ТКГ для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине.

Зато российская сторона вечером 3 июля заявила, что по итогам встречи в Берлине политических советников «нормандской четверки» говорить о прорыве не приходится. А для новой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным Москва требует от Украины разработать «десятки законов». По его словам, произошел «обстоятельный разговор».
ForUm

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