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В Харькове 4 июля жара 36°С побила рекорд на эту дату, который был зафиксирован 66 лет назад.

Об этом «Укринформу» рассказала заведующая сектором Харьковского гидрометцентра Валентина Муратова.

«Действительно, вчера жара в Харькове 36° побила рекорд на эту дату в 1954 году — 35,2°», — отметила Муратова.

По ее словам, абсолютный максимум июля — +38,8° — зафиксирован в Харькове в 1931 году.

«Относительно прогноза на сегодня, 5 июля, то, наверное, будет очередной рекорд на эту дату. По области ожидалось +33-38°, по Харькову — 34-36°. Но обратите внимание: по состоянию на 13:00 температура в Харькове уже плюс 35°, хотя в 1970-м году была 33,8°», — прокомментировала Муратова.

Она добавила, что аномальная жара пришла в Харьков из Средней Азии и будет держаться еще два дня, а уже в среду, 8 июля, жару изменит холодный фронт с запада, который принесет дожди, грозы и понижение температуры до +25-30°.

А в Херсонской области днем 5-7 июля ожидается чрезвычайная жара до 40-42°.

Напомним, погода на значительной части территории Украины в понедельник, 6 июля, будет солнечной и без осадков.
ForUm

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