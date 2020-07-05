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Погода на значительной части территории Украины в понедельник, 6 июля, будет солнечной и без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, в понедельник ожидается максимально +30 +35 градусов. На Юге, Востоке и в центральной части местами +35 +39 градусов.

В западных областях Украины в течение дня предполагается + 25 + 30 градусов. В Киеве ожидаются +30 +32 градуса.

Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Также осадки ожидаются вдоль полосы от Сум-Харькова через Черкасскую в южные области, кроме Запорожья.

Во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы.

Наталья Диденко информирует, что в среду, 8 июля, в столице будет похолодание: температура воздуха - до +19, +20 градусов. В то же время на Юге, Востоке и в Центре Украины станет менее жарко в течение 9-10 июля.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра в воскресенье, 5 июля, объявили штормовое предупреждение.
ForUm

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