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Динамика заболевания коронавирусом за последний месяц вызывает беспокойство. В Украине количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он также призвал соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции и антисептиков.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.
ForUm

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