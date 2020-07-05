Динамика заболевания коронавирусом за последний месяц вызывает беспокойство. В Украине количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Он также призвал соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальной дистанции и антисептиков.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.
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