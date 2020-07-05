За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Всего болеют 168 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ в воскресенье, 5 июля.

«Из них, в учреждениях здравоохранения находится шесть человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – четверо военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области – двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область – шесть военнослужащих и один работник ВСУ, Киевская – двое военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 377 военных, летальных случаев – пять. На самоизоляции находятся 522 человека. У 109 человек она заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 823 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли, 221 пациент с COVID-19 выздоровел.