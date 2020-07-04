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За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 4 июня, сообщило командование медицинских сил ВСУ в соцсети.

По состоянию на утро 4 июля количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170, на изоляции находится 478 человек. 

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек. На лечении в дома во наблюдением медицинской службы находится 7 человек.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», - отмечают в командовании медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 358 человек, умерли 5.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли, 597 пациентов с COVID-19 выздоровели.
ForUm

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