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На Донбассе боевики с начала субботы, 4 июля, четыре раза обстреляли украинских военнослужащих. Обстрелы велись на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, ночью противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы по украинским позициям у Катериновки.

«Около 7 часов утра в районе населенного пункта Орехово оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нашим воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить противника прекратить этот обстрел», - указано в сообщении.

Кроме того, с 9:00 до 10:30 враг дважды обстрелял опорные пункты подразделений ООС неподалеку Новотошковского, в обоих случаях задействовав 120-е минометы и автоматические гранатометы со стороны оккупированного населенного пункта Голубовское.

«Украинская воины ответили противнику огнем из штатного вооружения, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются», - указано в сообщении.

Напомним, на Донбассе 3 июля вооруженные формирования РФ 20 раз нарушили режим прекращения огня: в результате обстрела один украинский военный получил ранения, его эвакуировали и оказали необходимую помощь.
ForUm

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