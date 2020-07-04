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На Донбассе 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Боевики применили запрещены минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новотошковского оккупанты применили артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив 40 снарядов.

Боевики также вели огонь на вблизи населенных пунктов Южное, Железное, Шумы, Орехово, Хутор Вольный, Попасная и Катериновка.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песков.

Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась соседская здание.

«Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность», - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня около Катериновки. Огонь вели из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, на Донбассе подорвался грузовик боевиков, 4 погибли.
ForUm

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