В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Фонда государственного имущества Украины. Он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследования установлено, что экс-чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановление начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы действия подозреваемого нанесли ущерб государству на сумму 420 тыс. грн.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение – Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.