Утром 3 июля в Николаев из-за ремонтных работ произошло саморозведение Ингульского моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, который делает невозможным его саморазведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации.

В то же время по состоянию на 9:30 коммунальщики установили противовес и обеспечили проезд.

«Относительно утреннего случая саморозведення Ингульского моста. Проезд обеспечен, работники ЭЛУ и САД работают, чтобы не допустить подобного в будущем», – подчеркнул городской голова.