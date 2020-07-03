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База отдыха «Днепровские зори» в пгт Кирилловка, где зафиксирован случай массового отравления отдыхающих, работала незаконно. Об этом заявил первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров, сообщает пресс-служба ОГА.

Как доложил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Мащак, отдыхающие на базе отдыха «Днепровские зори» стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

«В этом году организация детского оздоровления еще не разрешена. Однако некоторые предприятия оказывают услуги по оздоровлению детей. Подчеркиваю, что санитарные требования для оздоровления детей и отдыха взрослых разные. По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело», - отметил Мащак.

В больницу попало 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых. Сейчас они находятся на стационарном лечении и имеют среднюю степень тяжести кишечного отравления.

Как отметил Федоров, эта база отдыха начала работу без необходимых разрешительных документов. Так что произошло, на всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время будут проведены внеплановые проверки.

Напомним, 2 юля в Запорожской области в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих.

По данному факту полиция начала уголовное производство
ForUm

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