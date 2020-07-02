В Запорожской области в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих.

Об этом сообщил глава Кирилловского поссовета Иван Малеев, передает Укринформ.

«В Кирилловке на косе Пересыпь на базе отдыха «Лазурные дали» произошло массовое отравление. Предположительно, кишечная инфекция. Кушали в столовой на базе. Госпитализированы 14 человек: 9 детей и 5 взрослых», - прокомментировал Малеев.

По предварительной информации, группа отдыхающих почувствовала себя плохо вчера вечером. Люди обратились к медикам. Сейчас на базе работают сотрудники лабораторного центра, причины отравления выясняются