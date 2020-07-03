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Полиция начала уголовное производство по факту массового отравления отдыхающих на одной из баз отдыха в курортной Кирилловке, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

2 июля в 4:30 в Кирилловское отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на одной из местных баз отдыха на улице Коса Пересыпь четырнадцать отдыхающих пожаловались на боли в животе и тошноту.

После осмотра медработниками их поместили в инфекционное отделение Якимовской районной больницы. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Медики оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное.

На месте происшествия работают специалисты Госпродпотребслужбы в Запорожской области и медики «Амбулатории общей практики семейной медицины» Кирилловской ОТГ. Специалисты взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

Следователи Кирилловского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 юля в Запорожской области в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих.
ForUm

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