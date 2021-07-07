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Вчера, 6 июля, в Кирилловке Запорожской области на центральном пляже произошло чрезвычайное происшествие – молодого человека убило током, сообщает местное издание Риа-м со ссылкой на очевидцев инцидента.

По словам отдыхающих, парень якобы работал на одном из пунктов водных развлечений, расположенном ближе к базе «Терешковой».

Он пришел с утра надувать один из аттракционов. Как выяснилось, на месте не было заземления, и его ударило током.

«До приезда «скорой помощи» отдыхающие, на глазах у которых все произошло, пытались парня откачать, но тщетно», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место событий медики констатировали смерть.

Как рассказали очевидцы, в тот же день в Кирилловке полиция и контролирующие службы начали массовую проверку предпринимателей на предмет соблюдения техники безопасности. В итоге многие киоски, пункты проката, водные аттракционы попросту закрылись.
ForUm

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