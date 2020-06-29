Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9% - с 47% до 38%.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% - не одобряют (в мае — 37%)», — сообщается в отчете КМИС.

Количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.

Доля одобряющих действия Кабинета министров Украины сократилась на один процент с 24% в мае до 23% в июне.

Также сократилась доля не одобряющих работу правительства — 59% по сравнению с 61% месяцем ранее.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.