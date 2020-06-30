Во второй тур выборов президента Украины вышли бы действующий президент Владимир Зеленский и лидер «Оппозиционного платформы - За жизнь» Юрий Бойко, свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (25% всех респондентов, или 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Бойко соответственно 15% и 20%, за Петра Порошенко - соответственно 11% и 16%, за Юлию Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко - соответственно 3% и 4%, за Анатолия Гриценко - соответственно 2% и 3%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1% и 2%, поза Александра Вилкула - соответственно 1% и 2%, за Олега Ляшко - соответственно 1% и 1%.

В случае если состоится второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 41% всех респондентов, или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, по Порошенко - соответственно 16% и 30%.

Напомним, впервые за президентство Зеленского его действия не одобряют больше людей, чем одобряют.