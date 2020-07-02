Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство прокуратуры области по специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря весом 9,2 т стоимостью 12,5 млн грн, который обнаружен и изъят в ходе досудебного расследования уголовного производства по хранению имущества, полученного преступным путем (ст. 198 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обнаружили и изъяли незаконно добытый янтарь в ходе следственных мероприятий у жителя Одесской области. Во время обыска в его доме было обнаружено 292 пакета с камнями.

Досудебное расследование проводилось следственным отделом управления СБУ в Житомирской области.