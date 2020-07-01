также в разделеСтолица
В Киеве прошедший июнь был теплее нормы 8
Кличко обещает «жестко реагировать» на незаконную застройку 20
Карантин в Киеве: за месяц оштрафовали более 60 водителей маршруток 16
В столице растет число «тяжелых» больных коронавирусом 17
Президента просят спасти Киев от Кличко и «Слуги народа» 46
Киев усиливает карантин 36
В Киеве резко возросло число новых случаев коронавируса 23
Взрывчатку на станциях столичного метро не нашли 12
В Киеве предприниматель за $25 тысяч «продавал» должность в НБУ 14
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли три станции метро 54
Льготники смогут пользоваться транспортом в Киеве по проездным старого образца 26
Аэропорт «Киев» увольняет половину сотрудников 55
Киев готов отложить запуск единого е-билета 32
В Киеве коронавирус за сутки подтвердили у 57 человек 17
НСК «Олимпийский» открыли для посетителей 25
За сутки в Киеве – 69 новых случаев коронавируса 24
В Киеве за сутки – 142 новых случая COVID-19 29
Кличко: Взрыв в доме на Позняках произошел из-за человеческой халатности 22

В Киеве камеры автофиксации нарушений ПДД в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения, среди них и проезд по полосе общественного транспорта. Об этом во время брифинга сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает 112 Украина.

По словам Геращенко, полный режим фиксации будет внедрен в течение июля, а также МВД начнет привлекать к ответственности водителей за подобные нарушения. 

«До конца этого года планируем запустить фиксацию нарушений правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд», - отметил Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД отметил, что в течение двух лет на украинских дорогах планируют поставить 2 тыс. камер автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги