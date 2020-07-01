В Киеве камеры автофиксации нарушений ПДД в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения, среди них и проезд по полосе общественного транспорта. Об этом во время брифинга сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает 112 Украина.

По словам Геращенко, полный режим фиксации будет внедрен в течение июля, а также МВД начнет привлекать к ответственности водителей за подобные нарушения.

«До конца этого года планируем запустить фиксацию нарушений правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд», - отметил Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД отметил, что в течение двух лет на украинских дорогах планируют поставить 2 тыс. камер автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.