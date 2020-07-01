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Количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнения с первым днем работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД с 57 880 случаев до 13 325 или более чем в 4 раза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

«Это значит, что вероятность дорожно-транспортных происшествий также значительно снижается в целом по стране. Водители становятся более дисциплинированнымы Не только в местах где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины», – отметил он.

По словам Геращенко, за 30 дней работы системы вынесено 398 410 постановлений о админправонарушениях. Из них уже оплачено 219 040 штрафов за превышение скорости. Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 млн 908 тыс. гривен.

Он подчеркнул, что часть Этих средств пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений Укрпочтой и на оплату печати постановлений и правонарушении ГПК «Украина». Оставшиеся средства будут зачислены в бюджет и будут ориентированы на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

По словам Геращенко, Документы по тем, кто не заплатить штраф в течении 30 дней с момента уведомления, будут переданы в государственную исполнительную службу для взыскания в установленном законом порядке.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
ForUm

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