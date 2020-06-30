Сегодня, 30 июня 2020, состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В нем приняли участие 275 081 человек, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины. Традиционно ВНО по украинскому языку и литературе является самым многочисленным из всех тестирований. И то, что его удалось провести в безопасных условиях, свидетельствует о готовности МОН, УЦОКО и пунктов тестирования заботиться о здоровье участников и педагогов на протяжении всей основной и дополнительной сессиях ВНО», - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных. 143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х – из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.

Порог «сдал/не сдал» и результаты ВНО по украинскому языку и литературе будет определен до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.