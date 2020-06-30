Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу агентства Fitch.

В частности, ВВП США по итогам года сократится на 5,6% (апрельский прогноз – на 3,3%), Еврозоны – на 8% (на 4,2%), Великобритании на 9% (на 3,9%). Китайская экономика, согласно прогнозу агентства, не уйдет в рецессию в этом году, и рост ВВП по итогам года составит 1,2%. Также Fitch прогнозирует, что глобальная экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года и уже в 2021 году она вырастет на 4,9%, а в 2022 году – на 3,4%.

В апреле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.