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Рейтинговое агентство Fitch Ratings несколько улучшило прогноз падения мирового ВВП на 2020 год - прогнозируется, что глобальная экономика в этом году упадет на 3,7% (в сентябре ожидали падения на 4,4%).

Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), передает «Экономическая правда».

Эксперты агентства заявили, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины 2021 года на фоне вакцинации против COVID и ослабления социального дистанцирования.

«Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в 4 квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за восстановления действия ряда карантинных мер по сдерживанию пандемии. Прогноз обусловлен более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале», - говорится в сообщении.

«Глобальный путь восстановления является более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень положительны для экономических перспектив на следующие два года», - отметил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

При этом, аналитики агентства прогнозируют рост мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с ранее прогнозируемых 5,2%. В Fitch ожидают, что экономика США вырастет на 4,5% (ранее 4%), Китая - на 8% (7,7%), еврозоны - на 4,7% (хуже предварительной оценки в 5,5%).

Ожидания на 2022 год также пересмотрели в сторону повышения, теперь прогнозируют рост глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%.
ForUm

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