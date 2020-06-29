По состоянию на утро 29 июня коронавирусом больны 180 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в понедельник, 29 июня.

«По состоянию на 10.00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек», - сказано в сообщении.

Накануне был зарегистрирован одни новый случай заболевания COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, что в Украине зафиксировано резкое падение новых случаев COVID-19.