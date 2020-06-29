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Люди, которые пересекли границу с Украиной или линию разграничения с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, могут не проходить самоизоляцию при одном условии.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

«Если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется отрицательным, самоизоляцию проходить не нужно», — отметил он.

Во всех других случаях, если пассажиры прибывают из стран «красной зоны», необходимо установить приложение Дій вдома и пройти двухнедельную самоизоляцию.

15 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина — снят запрет на въезд иностранцев и введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации.

Граждане, которые возвращаются из стран, где количество активных случаев COVID-19 не превышает отметку в 40 больных 100 тысяч населения, не обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию/обсервацию.

По состоянию на 29 июня в Украине коронавирусом заболело 43 628 человек, из них 19 027 выздоровели, летальных исходов — 1147. Суточная заболеваемость резко снизилась, за сутки COVID-19 зафиксировали у 646 человек.
ForUm

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