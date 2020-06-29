Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета. Начато расследование по статье «умышленное убийство».

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сообщение о трагедии полицейские получили сегодня около 10 утра.

«В полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову», - сообщили в полиции.

На вызов сразу выехали следователи и руководство областной полиции. Отмечается, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В полиции уточнили, что ее муж находился вместе с умершей в квартире.

«Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ», - добавили в полиции.