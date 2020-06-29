В Украине за последний месяц недельный показатель новых случаев пневмонии увеличился в два раза и приближается к пиковым показателям первой волны пандемии коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В середине апреля мы регистрировали порядка 5061 за неделю. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря карантинным ограничениям. На 11 мая мы вышли уже на показатель 2143 пневмонии в неделю. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний в неделю», — заявил он.

По словам Степанова, большая часть случаев воспаления легких — это осложнения от коронавирусной инфекции.

«COVID-19 — это не шутки, это не игрушки. Это очень серьезная болезнь… Мы за месяц получили в два раза увеличение количества пневмоний, основной причиной которых является COVID-19», — сказал Степанов, призвав соблюдать правила карантина.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек, 18 пациентов умерли.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 43 628 человек, из них 19 027 выздоровели, летальных случаев — 1147.